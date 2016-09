Das Erste 21:00 bis 21:45 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 741 Spott und Ruhm D 2016 2016-09-24 11:20 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Der ehemalige Schlagerstar Frank Butze verdient sein Geld nur mehr schlecht als recht mit Werbeauftritten. Mit Schmerzen im rechten Bein kracht er schließlich während der Aufzeichnung eines Werbespots in die Deko und landet daraufhin mit einer Platzwunde in der Sachsenklinik. Doch die Kopfwunde ist nicht das einzige Problem. Butze hat die sogenannte Schaufensterkrankheit und muss operiert werden. Dr. Martin Stein soll die Operation übernehmen, doch weil es bei einer Gast-OP in München Schwierigkeiten gibt, verpasst er den festgelegten Termin in Leipzig. Als Roland ihn dann auch noch beim Einnehmen von Aufputschmitteln sieht, kommt es zwischen ihnen zum Streit. Im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge führt Dr. Philipp Brentano bei seiner Frau Arzu eine Ultraschalluntersuchung durch. In deren Ergebnis sind einige Werte von der Norm abweichend. Philipp überredet Arzu zu weiteren Untersuchungen, aber die Laborergebnisse bringen nicht die erhoffte Entwarnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Alexa Maria Surholt (Sarah Marquardt) Thomas Koch (Dr. Philipp Brentano) Arzu Bazman (Arzu Ritter) Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Anja Nejarri (Dr. Lea Peters) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Thomas Steinke Kamera: Marc Christian Weber, Kai-Uwe Schulenburg Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia