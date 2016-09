Das Erste 20:15 bis 21:00 Serien Tierärztin Dr. Mertens Umzugschaos D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Susanne ist mit dem Umzug in die neue Wohnung beschäftigt. Ihr Vater verhebt sich beim Schleppen eines Kartons. Seine Frau Charlotte fährt ihn zu einer Ärztin, die zwar seinen Rücken wieder in Ordnung bringen kann, aber besorgniserregende Herzfrequenz- und Blutdruckwerte feststellt. Im Zoo fühlt sich Zoodirektor Dr. Blum zunehmend von seiner Sekretärin genervt, außerdem liegt Leopardin Nika in den Wehen … In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Dr. Susanne Mertens) Ralph Herforth (Dr. Roman Blum) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Gunter Schoß (Prof. Georg Baumgart) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Thorsten Wolf (Conrad Weidner) Anna Bertheau (Tierpflegerin Annett) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Christiane Bubner Kamera: Reiner Lauter Musik: Thomas Klemm