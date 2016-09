Das Erste 18:50 bis 19:45 Arztserie Familie Dr. Kleist Zeitenwende D 2016 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Neue Staffel Merken Zeitenwende in Eisenach: Die 16 neuen Folgen der Familienserie laufen jetzt am Vorabend. Zusammen mit seiner Tochter Lisa, mittlerweile ausgebildete Gynäkologin, und Piwi als Physiotherapeuten möchte Christian noch einmal von vorne anfangen und eine Gemeinschaftspraxis eröffnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meo Wulf (Piwi Kleist) Uta Schorn (Inge Kleist) Walter Plathe (Bernd Spengler) Winnie Böwe (Nora Mann) Fabienne Haller (Anke) Tom Radisch (Dr. Timotheus von Hatzfeld) Sylvia Hoffmann (Anna Schimrigk) Originaltitel: Familie Dr. Kleist Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Markus Mayer Kamera: Michael Clayton Musik: Günther Fischer, Rainer Oleak