Das Erste 11:35 bis 12:00 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Traumhafte Seepferdchen D 2015 Stereo Untertitel HDTV Neues aus dem Raubtierrevier: Braunbärin Olga steht kurz vor der Winterruhe. Ob sie dafür genug Speck auf den Rippen hat, wollen Matthias und Nele genau wissen. Wüstenbussard Chiana kam als Jungvogel nach Hellabrunn und wird jetzt von Florian zur Jagd ausgebildet. Von Schönheit kann man nicht leben, deshalb hängt den Seepferdchen der Magen in den Kniekehlen. Warum die Elefanten eine Nachtwache bekommen und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn erleben die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co.". Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.