Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2275 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Als Vicky behauptet, dass das Hotelpersonal unter Gunters mangelnder Führung leidet, beginnt Gunter an sich zu zweifeln. Er hat das Gefühl, dem Betreib nicht mehr gewachsen zu sein. Mielitzer, führt sein Manöver weiter und behauptet, ein Hotel auf Sizilien kaufen zu wollen - es sei denn, Gunter verkauft ihm das "Drei Könige". Zermürbt von Mielitzers und Vickys Intrigen, glaubt Gunter nicht mehr an Sydneys Hilfe. Ist das der Zeitpunkt, sein Lebenswerk loszulassen? Mathis und Tina haben miteinander geschlafen, wissen jedoch nicht genau, wo sie stehen. Dennis entschuldigt sich bei Edda für sein blödes Verhalten und nähert sich Ben an, der ihm sogar bei einem Job helfen darf. Eliane lässt sich von Torben wegen eines Übernahme-Angebots beraten. Noch bevor sie jedoch Details absprechen können, stellt sie selbstbewusst vielfältige Forderungen - und überreizt. Erika ist enttäuscht, dass Hannes von ihrer WG Abstand nehmen will. Am liebsten würde sie Hajo und Hannes unter einen Hut bringen. Und hat auch schon eine Idee ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Franke (Merle) Claus Dieter Clausnitzer (Hannes) Maria Fuchs (Carla) Joachim Kretzer (Torben) Laura Preiss (Vicky) Jelena Mitschke (Britta) Hakim-Michael Meziani (Ben) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Christoph Klünker, Patrick Caputo Drehbuch: Marina Heib Kamera: Rainer Nolte, Ulli Köhler Musik: Tunepool

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 248 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 104 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 48 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 43 Min.