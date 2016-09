Spiegel TV Wissen 22:00 bis 22:50 Dokumentation Wunder des Lebens Oase im All GB 2013 Merken Wasser, Sonnenlicht und Sauerstoff sind entscheidend für das irdische Leben. Erst die speziellen physikalischen Eigenschaften dieser Faktoren und die Umweltbedingungen, die sich im Laufe der Zeit stark verändert haben, verwandelten unseren Planeten in eine Oase des Lebens. Asteroiden aus dem All lieferten Wasser, Cyanobakterien produzierten den ersten Sauerstoff, das Pigment Chlorophyll macht Sonnenlicht als Energiequelle für Pflanzen nutzbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wonders of Life Regie: Ben Wilson, Gideon Bradshaw Kamera: Neil Kent