Phoenix 19:15 bis 20:00 Dokumentation Geheimakte Geschichte Das Geheimnis der königlichen Mumie D 2014 Live TV Merken Ein Jahrtausendfund schreibt Geschichte, eine Sternstunde der Archäologie: die Mumie einer persischen Prinzessin. Der Fund macht seine Entdecker über Nacht berühmt. Er führt zurück in faszinierende Epochen der Menschheit, in die Zeit der griechischen Perserkriege - und in das Zeitalter Alexanders des Großen. Doch bald tauchen erste Zweifel auf, das Objekt entpuppt sich als Fälschung. Der Film heftet sich an die Spuren der Fälscher. Mit neuen wissenschaftlichen Methoden und historischen Fakten enttarnen der frühere BKA-Profiler Michael Baurmann und die Historikerin Jennifer Schevardo die Hintermänner dieser mysteriösen Tat, ihre Methoden und Motive. Die Mumie einer persischen Prinzessin, entdeckt im Jahr 2000 im pakistanischen Quetta. "Ich, Tochter des Xerxes, des großen Königs, Ruduamna ...", beginnt die zierliche Inschrift auf einer goldenen Brustplatte. Doch bald tauchen erste Zweifel auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimakte Geschichte