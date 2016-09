Disney Channel 22:35 bis 23:05 Comedyserie Immer wieder Jim Fataler Ballwechsel USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Jim, ein eingefleischter Football-Fan und treuer Anhänger der Chicago Bears, trifft beinahe der Schlag. Sein Sohn hat einen Ball in den Farben der Footballmannschaft Packers zu seinem neuen Lieblingsspielzeug auserkoren. Mit allen Mitteln versucht Jim, den Packers-Football gegen einen der Bears auszutauschen. Doch seine Versuche laufen zuerst ins Leere... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Robert Belushi (Older Kyle) Originaltitel: According to Jim Regie: Philip Charles Mackenzie Drehbuch: Howard J. Morris Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi