Disney Channel 20:15 bis 22:35 Abenteuerfilm Die Piratenbraut USA, F, I, D 1995 Nach dem Buch von Raynold Gideon Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der gewaltigste Piratenschatz aller Zeiten. Eine Schatzkarte, deren Teile sich im Besitz von drei Brüdern befinden. Und der ungesühnte Mord des einen Bruders an dem anderen. Morgan Adams, die Tochter des ermordeten Piratenkönigs, will den Schatz heben. Hilfe findet die Piratin aber nur bei dem Dieb William Shaw, den sie in einer gewagten Rettungsaktion vor der Versklavung bewahrt. Bald haben sie zwei Kartenteile gefunden. Doch während eines schweren Sturms meutert die Besatzung. Morgan wird samt ihren Anhängern in einem Ruderboot ausgesetzt. Wie es der Zufall will, überleben sie das Unwetter und stranden auf der geheimnisvollen Schatzinsel. Aber es fehlt der letzte Teil der Karte. Und den hat niemand anderer als der brutale Brudermörder Dawg Brown. "Action-Spezialist Renny Harlin ('Cliffhanger') setzt auch bei seinem neuesten Regie-Streich auf spektakuläre Stunt-Sequenzen. 'Die Piratenbraut' ist die faszinierende Comic-Version eines Piratenfilms, in dem das Gute und das Böse mit voller Wucht aufeinanderprallen. Frank Langella ('1492') ist als sinistrer Vollblut-Schurke der ideale Gegenpart zu Geena Davis' ('Thelma & Louise') mondäner Vamp-Figur. Eine vitale, farbenprächtige und äußerst aufwendige 'Schatzinsel'-Variation." (Quelle: Video.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Geena Davis (Morgan Adams) Matthew Modine (William Shaw) Frank Langella (Dawg Brown) Maury Chaykin (John Reed) Patrick Malahide (Ainslee) Stan Shaw (Glasspoole) Rex Linn (Mr. Blair) Originaltitel: Cutthroat Island Regie: Renny Harlin Drehbuch: Michael Frost Beckner, James Gorman Kamera: Peter Levy Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 12