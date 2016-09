Disney Channel 15:20 bis 15:45 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 69 Phineas feiert Geburstag USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas hat Geburtstag und Irving möchte mit Candace, Isabella, Buford und Baljeet eine Videokollage von den größten Abenteuern zusammenstellen, die Phineas bisher erlebt hat. Candace stellt eine DVD mit Beweismaterial zusammen, um Phineas auffliegen zu lassen, bringt es am Ende aber nicht übers Herz, weil er Geburtstag hat. Währenddessen haben Major Monogran und Carl einiges an Agent P's Auftritten zu bemängeln, und Dr. Doofenschmirtz versucht, seine bisherigen Erfindungen unter die Lupe zu nehmen, um herauszufinden, weshalb sie alle gescheitert sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Jay Lender Drehbuch: Chong Lee, Jeff 'Swampy' Marsh, Scott D. Peterson, Bernie Petterson, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6