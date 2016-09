Disney Channel 13:20 bis 13:50 Jugendserie Meine Schwester Charlie Glück in der Liebe, Pech im Spiel USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit Teddy und Spencer wieder zusammen sind hat das Schul-Baskeballteam kein Spiel mehr gewonnen, weshalb die anderen Schüler Teddy für eine Unglücksbringerin halten. Gabe belauscht ein Gespräch seiner Eltern und glaubt, dass sie vorhaben, ihn auf eine Militärschule zu schicken. Daraufhin bemüht er sich ein vorbildlicher Sohn zu sein und tut alles, um Amy und Bob umzustimmen. Bob überredet PJ, endlich nicht mehr zum Kinderfriseur sondern zu einem Friseur für Erwachsene zu gehen und prompt verknallt PJ sich in seine neue Friseurin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Leigh Allyn Baker (Amy Duncan) Bradley Steven Perry (Gabe Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) James Cook (Sam) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Bob Koherr Drehbuch: Phil Baker, Drew Vaupen Kamera: John Simmons Musik: Tim P., Stephen Phillips