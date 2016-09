Disney Channel 09:15 bis 09:45 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Der magische Nebel / Die Piraten-Babysitter USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Pips Niesattacken haben verheerende Folgen für die Wünsche der Nimmerland-Crew. (b) Käpt'n Hook, Cubby, Izzy, Jake und das Ticktack-Krokodil fallen in die Quelle der ewigen Jugend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Seidenberg

