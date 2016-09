ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Imperium - Das Gold der Piraten D 2011 2016-09-27 05:30 Stereo 16:9 Merken Sie raubten, mordeten, plünderten und brandschatzten - die berüchtigten Piraten der Karibik. Zugleich aber waren diese rauen Gesellen der See Wegbereiter einer neuen Gesellschaft. Im 17. Jahrhundert entstanden regelrechte Piratenreiche, die schließlich so mächtig wurden, dass sie im politischen Poker der Großmächte Spanien, Portugal und England zum entscheidenden Machtfaktor heranwuchsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Maximilian Schell Originaltitel: Imperium Regie: Günter Klein Altersempfehlung: ab 12