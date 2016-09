ZDFinfo 11:15 bis 12:00 Dokumentation The Wanted - Auf Verbrecherjagd Verfolgungsjagd GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Bei einer morgendlichen Razzia finden die Fahnder in Manchester bei einem bereits verurteilten Drogenhändler Cannabis im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. In Leeds sucht die Polizei einen Polen mit europäischem Haftbefehl. Der entzieht sich allerdings seiner Verhaftung: Angeblich sammelt er Beweise für seine Unschuld. Und die Verkehrspolizei in Bradford ist auf Verfolgungsjagd nach einem gestohlenen Auto. Täglich fahndet die Polizei der Grafschaften Manchester und West Yorkshire nach Straftätern. Für die Reportage-Reihe "The Wanted Auf Verbrecherjagd" gewähren die Einheiten exklusiven Zugang zu ihren Einsätzen. Während es die uniformierten Polizisten häufig mit Kleinkriminellen zu tun haben, macht die Kriminalpolizei vor allem Jagd auf mutmaßliche Drogenhändler. Bei ihren Einsätzen erleben sie regelmäßig menschliche Dramen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wanted