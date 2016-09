ZDFinfo 09:00 bis 09:45 Reportage Polizist in 12 Wochen Bei der Wachpolizei in Sachsen D Stereo 16:9 Live TV Merken Sie sind die neuen Hoffnungsträger der Polizei: die Männer und Frauen der Wachpolizei in Sachsen. Seit Anfang 2016 werden sie in Bautzen in zwölfwöchigen Intensiv-Lehrgängen ausgebildet. Sie lernen Flüchtlingsunterkünfte abzusichern, mit einer Waffe zu schießen und eignen sich neben Rechtsvorschriften auch interkulturelle Fähigkeiten an und das alles innerhalb von drei Monaten. Die Lösung für Deutschlands neue Herausforderungen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Polizist in 12 Wochen

