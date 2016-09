ZDF neo 03:25 bis 04:10 Dokumentation Terra X: Rom: Neros Wahn Rom (2/6): Neros Wahn D 2007 2016-09-24 15:45 Stereo 16:9 Merken Der Film begibt sich auf die Suche nach dem wahren Gesicht des römischen Kaisers Nero, entwirft ein differenziertes Bild des Herrschers und beleuchtet sein extravagantes Leben. Ergänzt wird die Handlung durch Interviews mit international bekannten Historikern, die die Grenze zwischen Mythos und Wahrheit ziehen. In aufwändigen Szenenbildern zeichnet sich ein detailgetreues Porträt einer zutiefst gespaltenen Herrscherpersönlichkeit ab. Nach dem vernichtenden Brand Roms im Jahre 64 nach Christus startet Nero ein Bauprogramm von bis dahin unbekanntem Ausmaß. Rom soll die modernste und prächtigste Stadt aller Zeiten werden - der Mittelpunkt der Welt. Seine luxuriösen Projekte treiben Rom schließlich in den Ruin. An seinem eigenen Anspruch gescheitert, flieht der Kaiser in die Sphären von Kunst und Musik. Seinen sicheren Instinkt für reale Bedrohungen seiner Macht verliert er dabei allerdings nicht. Mit blutigen Willkürakten lässt er Verdächtige und Kritiker beseitigen. Dadurch verschärft sich die Lage im Reich gefährlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Regie: Nick Murphy