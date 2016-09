ZDF neo 22:30 bis 23:25 Serien Masters of Sex Der Geruch von Sex USA 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Buch von Bill Masters und Virginia Johnson (Michael Sheen, Lizzy Caplan) wird veröffentlicht. Die beiden Forscher versuchen, aus ihrem neuen Ruhm Kapital zu schlagen. Der Rummel um Virginia hat auch Auswirkungen auf den Schulalltag ihrer Tochter Tessa. Libby (Caitlin Fitzgerald) versucht derweil, ihre sozialen Kontakte zu pflegen. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Beau Bridges (Barton Scully) Benjamin Koldyke (Paul Edley) Kevin Christy (Lester Linden) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Miguel Sapochnik Drehbuch: Steven Levenson Kamera: Tim Bellen Altersempfehlung: ab 12