Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 101 Entscheidungen D 2007 Jasmin und Guido wollen mit dem Cabrio an die Ostsee. Doch unterwegs bekommt Jasmin plötzlich starke Unterleibsschmerzen. Sabine diagnostiziert eine Eileiterschwangerschaft. Für Fahrschülerin Chrissy ist der Tag der Fahrprüfung gekommen. Trotz des strengen Prüfers kann sie alle Hürden und Fallen meistern. Doch als sie nach bestandener Prüfung freudig aus dem Wagen steigt, geschieht ein Unglück. Die Rettungsflieger sind gleich zur Stelle. Waldarbeiter Tim ist genervt von den Anweisungen seines Chefs, Gartenbaumeister Bruno Marquard. Einen Baum mit der Motorsäge zu fällen, kann doch nicht so schwer sein. Als Marquard später noch einmal nach Tim schaut, passiert es: Der falsch angesägte Baum stürzt auf den Meister. Der trägt gebrochene Rippen und eine Leberruptur davon. Tim bereut seinen Starrsinn und macht sich Vorwürfe. Wollckes Hauskaufpläne nehmen konkrete Formen an, doch leider haben er und Madeleine unterschiedliche Vorstellungen vom neuen Heim. Bille begeht eine Dummheit und wird von der Polizei ins Rettungszentrum gebracht. Sabine erkennt, dass sie sich wegen der Dienstzeiten nicht ausreichend um Bille kümmern kann und beschließt, dass Bille nach der Schule zu ihrem Onkel Steffen geht. Der Dienst treibt auch einen Keil zwischen Blank und Juliane. Nach einem letzten Streit trennen sich die beiden. Schauspieler: Marlene Marlow (Sabine Petersen) Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Patrick Wolff (Jonny von Storkow) Florentine Lahme (Jasmin) Peter Ketnath (Guido) Pierre René Müller (Obergefreiter Homann) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Jacqueline Tillmann Kamera: Enzo Brandner Musik: Axel Donner