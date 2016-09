ZDF neo 10:55 bis 11:40 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 100 Mitten im Leben D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Merken Marina, bei der kürzlich Diabetes festgestellt wurde, geht in den Wald joggen. Doch dort stürzt sie beim Laufen so unglücklich, dass sie nicht mehr auftreten kann. Hilflos schickt Marina ihren Hund Percy los, um Hilfe zu holen. Aber Percy läuft bei seiner Suche der elfjährigen Julia vor das Fahrrad, sodass diese ebenfalls stürzt und sich schwer verletzt. Wird die Crew erkennen, dass ein weiterer Mensch im Wald Hilfe braucht? Auch der nächste Einsatz ist dramatisch. Der Schal der 14-jährigen Lara verfängt sich beim Anfahren in der Autotür ihres Vaters Michael. Erst nach einigen Metern bemerkt er, dass seine Tochter mitgeschleift wurde. Simone, Laras Mutter, macht Michael schwere Vorwürfe. Während Wollcke die Idee verfolgt, endlich ein eigenes Haus für Madeleine, Richie und sich zu kaufen, hat Blank Ärger mit Juliane. Beide haben zusammen im Rettungszentrum die Nacht verbracht, doch als Sabine sie zur Rede stellt, fühlt Juliane sich von Blank im Stich gelassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlene Marlow (Sabine Petersen) Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Patrick Wolff (Jonny von Storkow) Mathias Herrmann (Michael Helmcke) Wanda Perdelwitz (Marina) Philipp Rafferty (Dennis) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Bele Nord Kamera: Enzo Brandner Musik: Axel Donner