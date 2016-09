ZDFkultur 15:00 bis 15:45 Familienserie Wie gut, dass es Maria gibt Folge: 19 Palais d'amour D 1989 2016-09-21 09:45 Merken Wegen des plötzlichen Ablebens der Generaloberin wird in der St.-Katharina-Kirche ein Seelenamt abgehalten. Im österreichischen Stammkloster wird Maria zur Prokuratorin gerufen und anhand eines Computerausdrucks mit ihrem Sündenregister konfrontiert. Mit guten Ermahnungen reist sie nach Berlin zurück. Das schwarze Schaf der Gemeinde, Dr. Lühl, hat Ärger mit der Steuerfahndung und stiftet der Gemeinde deshalb eine wertvolle Immobilie, die pikanterweise als Bordell stadtbekannt ist. Die Kirchenoberen setzen sich über Marias moralische Skrupel hinweg und nehmen die Stiftung an. Daraufhin beschließt Maria, aus dem Bordell ein Heim für Mittellose zu machen. Außerdem möchte Johannes, der aus dem Gefängnis entlassen wurde, in dem "Maison d'Amour" einen Zauberladen eröffnen. Schließlich packen alle mit an, damit Marias Vorhaben gelingt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thekla Carola Wied (Schwester Maria) Alexander May (Dekan Strathmann) Ursula Diestel (Eva Hagenkötter) Marina Krogull (Albertine Stiller) Gunter Berger (Pastor Siegfried Wölm) Johanna Liebeneiner (Schwester Agatha) Ingeborg Wellmann (Frau Kreitlein) Originaltitel: Wie gut, dass es Maria gibt Regie: Rob Herzet Drehbuch: Justus Pfaue Kamera: Norbert Stern Musik: Christian Bruhn