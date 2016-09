ZDFkultur 13:30 bis 14:15 Reportage Tierische Kumpel Die Mondfische sind die neueste Attraktion im Schwarmfischbecken des Stralsunder Ozeaneums / In Duisburg hat sich vor ein paar Tagen der Koala-Nachwuchs zum ersten Mal gezeigt D 2008-2009 Stereo 16:9 Merken Im vergangenen Jahr hat Kasangali vier Kätzchen zur Welt gebracht. Obwohl sie eigentlich schon etwas zu alt für Nachwuchs ist, hat sie ihre Babys bestens versorgt und großgezogen. Noch eine Schwangerschaft möchte Tierarzt Dr. Arne Lawrenz ihr allerdings nicht zumuten. Darum wird Kasangali ein Verhütungsstäbchen unter die Haut implantiert. Die Mondfische sind die neueste Attraktion im Schwarmfischbecken des Stralsunder Ozeaneums. Allerdings haben sie es dort nicht immer leicht. Ein Rochen hat ihre Flossen angeknabbert, und Tierarzt Dr. Dieter Göbel muss die Wunden täglich versorgen. Kommen die Mondfische auch heute wieder freiwillig zur Taucherplattform, um sich behandeln zu lassen? In Duisburg hat sich vor ein paar Tagen der Koala-Nachwuchs zum ersten Mal gezeigt. Ein Junge - so viel konnte Mario Chindemi schon sehen. Der Revierchef ist fast so stolz wie ein frisch gebackener Papa. Nun möchte er noch wissen, wie viel sein kleiner Prinz wiegt. Mama Goonderrah würde ihrem Pfleger das Baby zwar ohne Sorge anvertrauen, doch dazu müsste es den Beutel verlassen. Mario Chindemi legt sich auf die Lauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierische Kumpel