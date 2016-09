ZDFkultur 06:45 bis 07:45 Musik Wacken 2015: Rob Zombie und Opeth D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Rob Zombie als Musiker, Regisseur, Autor, Comiczeichner, Produzent ein kulturelles All-Round-Talent - gründete schon 1985 mit White Zombie sein erstes Musikprojekt in New York. Seit Mitteder 90er tritt er teils alleine, teils mit diversen Musikern auf und vereint einen Mix aus Industrial- und Electronic-Horror-Metal. Als Regisseur und Produzent von Horrorfilmen kreisen seine musikalischen Texte auch um Themen aus dem Horrorgenre. Seine Show auf dem Wacken Open Air beschreiben seine Fans nur als "awesome" und "amazing". Mikael Åkerfeldt versuchte sich schon Mitte der 80er mit diversen Bands am Genre Death/Progressive Metal, einer in Schweden geprägten Stilrichtung, siehe auch At The Gates und Therion. Die Geburtsstunde von Opeth schlug aber erst zehn Jahre später. Viele Headliner-Touren und diverse Musikerwechsel später spielten sich die Jungs langsam in die Top-Liga ihres Genres mit zunehmender Tendenz Richtung Progressive-Metal, was ihre letzten Alben "Heritage" und "Pale Communion" eindrucksvoll unter Beweis stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wacken 2015

