NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Unter Druck D 2011 Untertitel HDTV Dieser Fall sorgt für Schlagzeilen: Im Verlagshochhaus beim Kölner "Abendblatt" wurde der junge Unternehmensberater Carsten Moll ermordet. Jemand hat ihn in dem Gebäude über eine Brüstung in den Abgrund gestürzt. Nur wenige Stunden zuvor hatte Moll noch eine Auseinandersetzung mit dem Leiter der Verlagsdruckerei Manfred Peters. Der gibt offen zu, Moll aus der Werkshalle geworfen zu haben, weil dessen Kontrollen für Unruhe unter der Belegschaft gesorgt hätten. Der Verlag des "Abendblatts" steht kurz vor einer Fusion, von Stellenabbau ist die Rede. Doch ist der Täter wirklich unter den Angestellten zu suchen? Die Kommissare Ballauf und Schenk ermitteln in alle Richtungen. Offensichtlich ist sich auch die Verlagsspitze über den neuen Kurs des Medienunternehmens nicht in allen Punkten einig. Dass der aufstrebende Geschäftsführer Lars Fraude die Unternehmensberater ins Haus holte, stieß bei dem Verlagsleiter Ludwig Brinkmann und dem Personalchef Raimund Kahn zunächst auf Skepsis. Auffällig bedeckt halten sich Alex und Valentin, die beiden Kollegen des ermordeten Unternehmensberaters. Doch die Kommissare erfahren, dass es offensichtlich Spannungen zwischen Moll und seiner ehrgeizigen Teamleiterin Rita Landmann gab. Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) Dietmar Bär (Freddy Schenk) Tessa Mittelstaedt (Franziska Lüttgenjohann) Volker Weidlich (Manfred Peters) Johann von Bülow (Lars Fraude) Hansjürgen Hürrig (Ludwig Brinkmann) Claudia Michelsen (Rita Landmann) Originaltitel: Tatort Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Dagmar Gabler Kamera: Michael Tötter Musik: Günther Illi