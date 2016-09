NDR 20:15 bis 21:15 Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin D 2016 2016-09-21 00:40 Stereo Untertitel HDTV Merken Probleme mit dem Herzschrittmacher Elektrische Taktgeber fürs Herz sind hochsensible Minicomputer. Die zahlreichen Zusatzfunktionen sollen bei den Patienten individuelle Einstellungen ermöglichen, sodass sich der Herzschlag beispielsweise bei sportlicher Belastung automatisch erhöht. Doch manchmal führt genau diese Hightech zu Schwierigkeiten. Das kann beispielsweise passieren, wenn die Sensoren für Bewegung und Atmung in bestimmten Situationen falsch anschlagen und der Schrittmacher dann fälschlicherweise schneller läuft. Die Folge können unangenehmes Herzklopfen, Missempfindungen bis hin zu starken Schmerzen sein. Oft aber werden die Ursachen dieser Symptome nicht erkannt. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Einfach wirkungsvoll: mit Bewegung gegen die Zuckerkrankheit Diese Therapie ist so einfach wie wirkungsvoll: Wer sich regelmäßig bewegt, senkt seinen Blutzuckerspiegel nachweislich. Trotzdem spielt die Behandlungsoption "Bewegung" in der Praxis kaum eine Rolle. Eine der vielen Hürden im Alltag: Die Leute glauben, sie müssten zu Hochleistungssportlern werden, um einen Effekt zu erzielen. Doch stimmt das überhaupt? "Visite" macht den Test. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Cordes Originaltitel: Visite