Nick 03:20 bis 03:40 Comedyserie Instant Mom Angsthasen USA 2015 Merken Instant Mom ist eine Comedy-Serie. Stephanie heiratet Charlie, der bereits drei Kinder hat. Stephanie wächst langsam in ihre Rolle als Vollzeit Stiefmutter, um einen Sinn in ihr bisher unbeschwertes Leben zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tia Mowry-Hardrict (Stephanie Phillips) Michael Boatman (Charlie Phillips) Sheryl Lee Ralph (Maggie Turner) Sydney Park (Gabby Phillips) Tylen Jacob Williams (James Phillips) Damarr Calhoun (Aaron Phillips) Coley Speaks ((as Coley Mustafa Speaks)) Originaltitel: Instant Mom Regie: Victor Gonzalez Drehbuch: Regina Y. Hicks Altersempfehlung: ab 12