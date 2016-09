Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Kuschelhasen und andere Geheimnisse USA 2015 Merken In der Jungsumkleide bekommt Bella mit, wie sie gerade zu einem Song der "Glittercheeks" tanzen und mitsingen. Sie muss schwören, nichts zu verraten, aber Ace berichtet sofort davon auf dem Schulsender und die Mannschaft wird zum Gespött. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kamran Allahverdy (Student #2) Nick Alvarez (Luis) Jovan Armand (Ricky Delarosa) Brec Bassinger (Bella Dawson) Morgan Etnyre (Student #1) Buddy Handleson (Newt) Lilimar (Sophie) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Shannon Flynn Drehbuch: Jay Demopoulos Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6