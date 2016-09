Nick 19:10 bis 19:40 Kinderserie Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Alle vier Glatze USA 2016 Merken Dawn will sich an Nicky, Ricky und Dicky rächen, weil sie ihr Tagebuch einmal zu oft gelesen haben. Das führt dazu, dass sich niemand mehr über den Weg traut und ein Streich etwas zu weit geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lizzy Greene (Dawn Harper) Casey Simpson (Ricky Harper) Mace Coronel (Dicky Harper) Aidan Gallagher (Nicky Harper) Allison Munn (Anne Harper) Brian Stepanek (Tom Harper) Kyla-Drew (Mae Valentine) Originaltitel: Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Regie: Brian Stepanek Drehbuch: Natalie Barbrie, Tim Brenner, Douglas Lieblein Altersempfehlung: ab 6