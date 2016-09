Nick 09:35 bis 09:55 Trickserie Cosmo und Wanda Folge: 104 Ein Tisch Für Zwei / Feiern auf Griechisch USA, CDN 2009 Merken Timmy wird von Cosmo und Wanda gebeten, auf Poof aufzupassen. Als Poof plötzlich verschwunden ist, ist die Aufregung groß. Er gerät in die Hände von Timmys Lehrer Denzel Crocker, der glaubt, dass Poof sein Sohn ist und eine erstklassige Elfenjäger-Ausbildung verdient hat. Nun liegt es an den Elfen und Timmy, dies zu verhindern. Timmys Eltern sind auf einer Toga-Party eingeladen, wo es wie bei den griechischen Göttern zugehen soll. So eine Party möchte Timmy auch feiern: Mit Hilfe seiner Zauberpaten Cosmo und Wanda wünscht er sich auf den Berg Olymp. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass die Götter zwar stets in Feierlaune, aber auch ziemlich merkwürdig sind. Als sie ihre Party dann auch noch kurzerhand in Timmys Zuhause verlegen, nimmt das Unheil seinen Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Drehbuch: Butch Hartman, Thomas Krajewski, Kevin Sullivan Musik: Guy Moon Altersempfehlung: ab 6

