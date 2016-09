Sky Atlantic HD 03:00 bis 04:00 Actionserie Band Of Brothers - Wir waren wie Brüder Der Spezialauftrag GB, USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Westfront verschiebt sich immer weiter gen Osten. In einer elsässischen Stadt nahe der deutschen Grenze macht die Easy Company Halt. Nur durch einen schmalen Fluss getrennt, ruhen sich amerikanische und deutsche Truppen aus. Lt. Jones (Colin Hanks), ein Frischling aus West Point, kann seinen Einsatz nicht erwarten. Er versucht, Malarky (Scott Grimes) das Kommando zu entreißen. - Vielfach prämierte Serie um den Kampf der Amerikaner in Europa im 2. Weltkrieg. Produziert von Steven Spielberg und Tom Hanks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damian Lewis (Maj. Richard D. Winters) Donnie Wahlberg (2nd Lt. C. Carwood Lipton) Ron Livingston (Capt. Lewis Nixon) Rick Warden (1st Lt. Harry Welsh) Nicholas Aaron (Pvt. Robert 'Popeye' Wynn) Martin Arno (Junior German) Eion Bailey (Pvt. David Kenyon Webster) Originaltitel: Band of Brothers Regie: Tony To Drehbuch: Erik Bork, Bruce C. McKenna Kamera: Remi Adefarasin Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16