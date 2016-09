Sky Atlantic HD 20:30 bis 21:00 Comedyserie Veep - Die Vizepräsidentin Mutter USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Amy und Dan (Anna Chlumsky, Reid Scott) finden heraus, dass O'Brians Leute mit falschen Karten spielen und einen Protest initiiert haben. Sie beauftragen Jonah (Timothy C. Simons), für die Präseidentin Meyer (Julia Louis-Dreyfus) ebenfalls eine öffentlichkeitswirksame Demonstration zu organisieren. Als Meyers Mutter einen Schlaganfall erleidet, steigen ihre Beliebtheitswerte, was die Präsidentin für sich nützen möchte. - Preisgekrönte Comedyserie um den absurden Politik-Alltag einer überspannten US-(Vize)-Präsidentin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Louis-Dreyfus (Selina Meyer) Anna Chlumsky (Amy Brookheimer) Tony Hale (Gary Walsh) Reid Scott (Dan Egan) Timothy Simons (Jonah Ryan) Matt Walsh (Mike McLintock) Kevin Dunn (Ben Cafferty) Originaltitel: Veep Regie: Dale Stern Drehbuch: Armando Iannucci, Alex Gregory, Peter Huyck Altersempfehlung: ab 12