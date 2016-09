Sky Atlantic HD 19:00 bis 20:00 Serien House of Cards Das Spiel beginnt USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Willkommen im Löwenkäfig Washington D.C.: Für seine politische Karriere ist der machtgierige Kongressabgeordnete Francis Underwood (Kevin Spacey) zu fast allem bereit. Als der neu gewählte US-Präsident Walker (Michael Gill) ihm überraschend das Amt des Außenministers verwehrt, sieht Underwood rot. Angetrieben von seiner berechnenden Ehefrau Claire (Robin Wright), spinnt der gut vernetzte Underwood eine heimtückische Intrige gegen die Regierung. - Kevin Spacey brilliert in einer hoch spannenden Politserie von Starregisseur David Fincher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis J. ?Frank? Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Kate Mara (Zoe Barnes) Corey Stoll (Rep. Peter Russo) Michael Kelly (Doug Stamper) Kristen Connolly (Christina Gallagher) Sakina Jaffrey (Linda Vasquez) Originaltitel: House of Cards Regie: David Fincher Kamera: Eigil Bryld Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12