Sky Atlantic HD 17:05 bis 18:00 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Das Unglück der Iren F, CDN 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der gedächtnislose Agent XIII (Stuart Townsend) folgt der Spur, auf die er von Häftling Sanchez in dem venezulanischen Gefängnis gestoßen wurde. Sie führt ihn nach Irland: Hier muss XIII Seamus O'Neil finden, einen Ex-IRA-Kämpfer, der zur selben Zeit bei der CIA anheuerte wie XIII. - Die mitreißende Serien-Verfilmung des gleichnamigen Kultcomics über einen Agenten ohne Gedächtnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII / XIII.2) Aisha Tyler (Jones) Virginie Ledoyen (Irina) Greg Bryk (Amos) Ted Atherton (Wally Sheridan) Paulino Nunes (Frank Giordino) Stephen McHattie (President Carrington) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Xavier Palud Drehbuch: Philippe Lyon, Denis McGrath, Jean Van Hamme, William Vance Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 16