Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Serien Boardwalk Empire Gute Vorsätze USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jahreswechsel 1922/23 in Atlantic City: Stadtkämmerer Nucky Thompson (Steve Buscemi) gibt eine rauschende Silvesterparty - und muss sogleich eine heikle Entscheidung treffen. Damit kommt er bei dem empfindlichen Gangster Gyp Rossetti (Bobby Cannavale) gar nicht gut an. Unterdessen baut sich Gillian (Gretchen Mol) nach Jimmy Darmodys Tod eine neue Existenz auf und Prohibitions-Agent Van Alden gerät in eine Auseinandersetzung, die seiner Karriere eine neue Wendung gibt. - Start der 3 Staffel: die gefeierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch 'Nucky' Thompson) Kelly Macdonald (Margaret Thompson) Michael Shannon (Nelson Van Alden) Shea Whigham (Elias 'Eli' Thompson) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Stephen Graham (Al Capone) Vincent Piazza (Lucky Luciano) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: Terence Winter, Nelson Johnson Altersempfehlung: ab 16