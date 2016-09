Sky Atlantic HD 13:10 bis 15:00 Serien Treme Do Watcha Wanna USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach weiteren Scherereien löst Antoine (Wendell Pierce) seine Band auf. Janette (Kim Dickens) kehrt nach New Orleans zurück und beginnt eine Affäre mit Koch Jacques. Anwältin Toni (Melissa Leo) kommt der Wahrheit in den beiden Mordfällen Abreu und Seals näher. Und Sonny (Michiel Huisman) erfährt endlich den Respekt von Linhs Vater. Indes läuft LaDonna (Khandi Alexander) zu alter Form auf. Sie beschließt, die Bar zu behalten. Und Sofia (India Ennenga) söhnt sich mit ihrer Muter Toni aus. - Preisgekrönte Serie, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khandi Alexander (Ladonna Batiste-Williams) Lucia Micarelli (Annie) Clarke Peters (Albert Lambreaux) Wendell Pierce (Antoine Batiste) Rob Brown (Delmond Lambreaux) Kim Dickens (Janette Desautel) Michiel Huisman (Sonny) Originaltitel: Treme Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: David Simon, Eric Overmyer