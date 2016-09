Sky Atlantic HD 11:05 bis 11:40 Comedyserie Getting on - Fiese alte Knochen Immer nur lächeln USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während sich Dr. Jenna James (Laurie Metcalf) auf eine Konferenz vorbereitet, wird sie von politischen Entscheidungen des Krankenhauses auf dem falschen Fuß erwischt. Derweil bittet Pflegeleiter Patsy De La Serda (Mel Rodriguez) Schwester Dawn (Alex Borstein) um einen Gefallen: Wenn seine Mutter zu Besuch kommt, soll sie für ihn eine Rolle spielen. - Im Doku-Stil gedrehte Comedyserie, die mit groteskem Witz den Alltag auf einer Altenpflegestation beschreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurie Metcalf (Dr. Jenna James) Alex Borstein (Dawn Forchette) Niecy Nash (Denise "DiDi" Ortley) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serde) Ann Guilbert (Birdy) Ivonne Coll (Gloria De La Serda) Frances Conroy (Dr. Alice Marvel) Originaltitel: Getting On Regie: Miguel Arteta Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Altersempfehlung: ab 12