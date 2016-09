ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Cannabis - Droge oder Medizin? D 2016 2016-09-21 11:00 16:9 Merken Lars Scheimann hat die Lizenz zum "Kiffen". Als erster Deutscher erhält er von der Bundesopiumstelle die Erlaubnis zum Gebrauch von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Jahrelang litt er unter den Auswirkungen eines Tourette-Syndroms. Er beißt in Gläser, zieht unkontrollierbare Grimassen und schlägt mit dem Kopf gegen die Wand. Kein Medikament wirkt. Als er eines Tages mit Freunden zusammen Haschisch raucht, geschieht das Erstaunliche. Seine Beschwerden hören auf. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er ruhig und entspannt. Cannabis wird seine Medizin. Warum Cannabis ein Heilmittel sein kann und weshalb die Droge gleichzeitig für Jugendliche Gefahren birgt, will Planet Wissen ergründen. Zusammen mit dem Suchtexperten Dr. Dogan Kaya-Heinlein wird auch über eine mögliche Legalisierung der Droge diskutiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Planet Wissen