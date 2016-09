KI.KA 19:25 bis 19:50 Dokumentation Die Klimaretter - Wer spart, gewinnt D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heißer Dampf steigt aus der Badezimmertür. Doch mit der vollen heißen Badewanne ist bald Schluss! Denn 3 Familien sind bereit, weniger Warmwasser zu verbrauchen, um CO2 einzusparen. Für die Umwelt und den Sieg! Die drei Berliner Familien stellen sich einer besonderen Herausforderung. Sie versuchen sechs Wochen lang ihren gesamten Alltag zu verändern, um CO2 einzusparen. Ein Woche lang geht es nun um den Warmwasserverbrauch. Die Familie, die ganz am Ende prozentual am meisten einspart, gewinnt eine klimaschonende Familienreise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Rahner (Klimaexpertin) Originaltitel: Die Klimaretter - Wer spart, gewinnt Regie: Markus Adrian Drehbuch: Kurt Feyerabend