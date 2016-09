KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In der "Sendung mit dem Elefanten" geht es heute um ein besonders wichtiges Thema, um Flüchtlinge. Es ist nicht selbstverständlich, dass jedes Kind in Frieden und in Sicherheit lebt. Viele Menschen müssen ihre Heimat verlassen. In einem Trickfilm muss das Krokodil Viktor seinen Tümpel aufgeben und sich eine neue Heimat suchen. Aber er ist nicht überall willkommen. Mira malt ihre Geschichte auf. Dabei erzählt sie, wie sie von Syrien nach Deutschland gekommen ist. Sidra kommt auch aus Syrien. Sie lebt mit ihrer Familie seit wenigen Tagen in einer Notunterkunft. Dort lernt sie mit anderen Kindern zusammen Deutsch und hat auch schon neue Freunde gefunden. Nadja aus Ghana lebt schon länger in Deutschland. Mit ihrer Schwester singt sie ihr Lieblingslied erst auf Deutsch und dann auf Twi. André und Knolle führen durch die Sendung und verabschieden sich zusammen mit ganz vielen Kindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

