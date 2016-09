KI.KA 17:35 bis 18:00 Trickserie Tashi Seegras-Suppe & Piratenschätze / Jack & die faulen Eier AUS 2014 2016-09-21 11:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Seegras-Suppe & Piratenschätze: Tashi, Jack und Lotus sollen für Ömchens berühmte Seegras-Suppe Zutaten besorgen. Dabei stoßen sie auf eine Schatzkarte in einer Flaschenpost, die sie zu einem Schatz in einem versunkenen Piratenschiff führt. Aber als sie den Schatz endlich finden, stellt sich ihnen nicht nur eine Gruppe Piraten, sondern auch ein sehr hungriger Drache entgegen. Jack & die faulen Eier: Beim Angeln entdecken Tashi und Jack etwas, das bisher als Legende galt: ein Jade-Ei. Wenn so ein Ei tatsächlich existiert, gibt es vielleicht auch die sagenumwobene Jade-Kammer irgendwo in den Bergen. Aber als die beiden losziehen, fällt Jack das kostbare Ei runter, ein seltsam fauliger Gestank steigt auf und plötzlich gehen seltsame Veränderungen mit Jack vor sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lotus: Mareike Fell (Tashi) Sprecher: Henning Nöhren (Jack) Mareike Fell (Lotus) Ingrid van Bergen (Ömchen) Anja Topf (Baba Jaga) Peter Weiß (Meister Dao) Matthias Klimsa (Graf Ling) Originaltitel: Tashi Regie: Noel Cleary, Marc Wasik Drehbuch: Cleon Prineas, Giula Sandler, Sam Meikle, Alexa Moses, Zoe Harrington, David Evans, Charlotte Hamlyn