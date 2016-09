KI.KA 15:00 bis 15:45 Jugendserie Mako - Einfach Meerjungfrau Verhängnisvoller Verrat / Tag der Entscheidung AUS, D 2011-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Verhängnisvoller Verrat: Hinter Lylas und Sirenas Rücken verfolgt Nixie gemeinsam mit Cam einen eigenen Plan. Sie will Cam helfen, in die Höhle und zu dem Dreizack zu gelangen, um ihn an einem sicheren Ort vor Zac zu verstecken. Leider lässt sich die neugierige Evie diesmal nicht abschütteln und Cam willigt schließlich ein, sie mit nach Mako und in die Höhle zu nehmen. Im riesigen Wasserbecken finden sie den Dreizack, aber beim Ausgang schließt sich plötzlich die Tür vor Evie. Sie bleibt allein zurück und ihr Sauerstoff-Vorrat geht zur Neige... Tag der Entscheidung: Es ist Vollmond! Nixie traut Zac immer noch nicht und verdächtigt ihn weiterhin, den Dreizack für sich beanspruchen zu wollen. Doch es ist Cam, der den Dreizack an sich genommen hat und der nun damit unter dem Einfluss des Vollmondes im Mondsee selbst zum Meermann werden möchte. Endlich erkennt Nixie, dass sie dem Falschen vertraut hat und sie macht sich mit Zac und den Meerjungfrauen auf zum Mondsee, um ihn vor Cam zu beschützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivy Latimer (Nixie) Lucy Fry (Lyla) Amy Ruffle (Sirena) Chai Romruen (Zac) Dominic Deutscher (Cam) Gemma Forsyth (Evie) Kerith Atkinson (Rita) Originaltitel: Mako Mermaids - an H2O Adventure Regie: Evan Clarry, Grant Brown Drehbuch: Sam Carroll, Anthony Morris, Chris Roache, Max Dann, Simon Butters, Michael Joshua Musik: Titellied: "I Just Wanna Be" Chantelle Defina & Jack Dacy