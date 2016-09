KI.KA 11:15 bis 11:40 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 30 Drachen in Gefahr NL, D, I, CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Drachen in Gefahr: Mia erfährt, dass Renzos Farm kurz vor der Zwangsversteigerung steht. Das wird sie auf keinen Fall zulassen. Doch vorher wird sie nach Centopia gerufen: Rixel hat vor, Drachen zu hypnotisieren. Doch da hat er die Rechnung ohne die Elfen gemacht. Sie nehmen Kontakt zu ihrem Freund, dem Drachen Baby Blue, auf und wollen Rixel an der Hypnose hindern. Ob es ihnen gelingt, die Drachen und Onchao davor zu bewahren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Luca Saviozzi Murphy (Mario) Ray Lovelock (Renzo) Josephine Benini (Violetta) Sara Ricci (Contessa Di Nola) Gianna Paola Scaffidi (Franca) Sprecher: Marie-Christin Morgenstern (Mia) Originaltitel: Mia and Me Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Jens-Christian Seele, Herbert Gehr, Marc Meyer Musik: Gerd Kaeding, Titellied: Linus de Paoli gesungen von Luzie Hahn