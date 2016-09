KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Percys Drachenbande Alle Zeit der Welt / Der Gesang der Nixe B 2012 2016-10-10 09:20 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Alle Zeit der Welt: Frau Eule schreibt mit ihren Schülern einen Test. Sie haben dafür nur zwei Minuten Zeit. Flap-Flap hätte gern noch mehr Zeit, um alle Fragen beantworten zu können. Frau Eule erklärt, dass man nicht immer alle Zeit der Welt hat. Und dazu fällt ihr auch eine Geschichte ein: Nuts hat die Zeitma-schine gestohlen, die Flap-Flap gebaut hat. Er will die Zeit zurückdrehen und alle Bewohner von Flatterburg in Babys verwandeln. Dann wäre er der einzige Erwachsene und könnte alles allein bestimmen. Die Freunde müssen Nuts und die Zeitmaschine so schnell wie möglich finden, um sein Vorhaben zu verhindern. Doch Flap-Flap vertrödelt immer wieder wertvolle Zeit, weil sie erst noch das Ortungsgerät perfektionieren will. Am Ende muss sie sich eingestehen, dass sie und ihre Freunde Nuts nur aufhalten können, wenn sie jetzt handeln und nicht erst, wenn die Vorausset-zungen perfekt erfüllt sind. Der Gesang der Nixe: Auf einem Klassenausflug sammelt Störte eine beachtliche Menge von hübschen rosa Steinen, für die sich Sissibelle brennend interessiert. Mit Leichtigkeit gelingt es ihr, Störte um den kleinen Fin-ger zu wickeln und ihm die Steine abzuluchsen. Als Flap-Flap ihn fragt, wie er bloß auf Sissibelles Schmeicheleien hereinfallen konnte, ist Störte beleidigt. Dass erinnert Frau Eule an die Geschichte eines Piraten, den eine Nixe mit ihrem Gesang betörte und ihm fast den Verstand raubte. Selbst bei großem Sturm zieht er hinaus auf hohe See, denn ein Pirat, der mit einer Nixe spricht, wird für immer Glück haben. Doch Störtes Freunde sind sich da nicht so sicher. Der Sturm wird immer stär-ker. Das Schiff hat ein Leck und der Wind hat die Segel weggerissen. Sie sollten endlich umkehren und die Suche nach der Nixe aufgeben. Aber Störte lässt nicht locker. Erst als er erkennt, wie schlecht es der seekranken Sissibelle geht, sieht er ein, dass es besser ist, nach Hause zu segeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Zalina Sanchez (Sissibelle) Max Asmus (Störte) Sarah Kunze (Flip-Flap) Sebastian Schulz (Schnipp) Heide Domanowski (Frau Eule) Michael Wiesner (Nuts) Originaltitel: Percy's Tiger Tales Regie: Federico Milella Drehbuch: Myles McLeod, Jonathan Trueman, Steve Middleton Musik: Yves Barbieux

