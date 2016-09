Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Opsporing Verzocht NL 2015 HDTV Merken Met: Nieuwegein: Voorbereiding ernstige misdrijven. De politie richt zich al enige tijd op criminele groepen die met gestolen auto's en automatische wapens liquidaties mogelijk maken. Vanavond beelden van vijf mannen die bij een wapenopslag en twee gestolen auto's werden gezien. * De Meern: Moord man (37). De dader heeft vermoedelijk met een automatisch wapen heel gericht meerdere keren op een man (37) in zijn witte Fiat 500 gevuurd. Het slachtoffer overleefde de kogelregen niet. * Amsterdam: Mishandeling. Zonder enige aanleiding is een jongen (16) op straat in elkaar geschopt, raakte bewusteloos en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond tonen we beelden van de daders. * Goes: Overval man (42) in huis. Vanavond een reconstructie van de overval en tonen we bewakingsbeelden van één van de daders die tevergeefs met de gestolen pas van het slachtoffer probeerde te pinnen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anniko van Santen, Kees Amsterdam, Hans Schiffers Originaltitel: Opsporing verzocht