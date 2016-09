Niederlande 1 12:30 bis 16:00 Sonstiges NOS Prinsjesdag 2016 NL 2016 HDTV Merken Verslag van de "derde dinsdag in september" met de rijtoer van koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de Ridderzaal, de troonrede en de balkonscène op Paleis Noordeinde. Omstreeks 15.00 uur vindt de overhandiging van de Miljoenennota door minister van Financiën plaats en volgen de eerste reacties op de plannen. Prinsjesdag wordt in beeld gebrachtr van de rijtoer tot de troonrede en de balkonscène op Paleis Noordeinde. Dat is traditie. Eén (sinds 1903) onlosmakelijk onderdeel van de "derde dinsdag in september" is er dit keer echter niet bij: de Gouden Koets. Het rijtuig wordt de komende jaren gerenoveerd (beelden van de demontage zijn in de uitzending te zien). Om die reden rijden koning Willem-Alexander en koningin Máxima, dit jaar voor het eerst, met de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal en omgekeerd. Op de balkonscène volgen de overhandiging van de Miljoenennota door minister Dijsselbloem van Financiën en de eerste reacties op de kabinetsplannen. Nieuw dit jaar is dat op uitnodiging van de NOS jongeren commentaar geven op diverse onderdelen van Prinsjesdag. Wat vinden ze ervan? Voelen zij zich aangesproken of gaat een en ander langs hen heen? De centrale presentatie in Den Haag is in handen van Rob Trip. Astrid Kersseboom neemt het "koninklijke" deel van het programma voor haar rekening, terwijl Dominique van der Heyde het politieke gedeelte verzorgt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Astrid Kersseboom, Rob Trip, Dominique van der Heyde Originaltitel: NOS Prinsjesdag