Junior 17:30 bis 17:45 Trickserie Das Zauberkarussell Tauschgeschäfte F, GB 2007 Stereo 16:9 Merken Margot hat einen Tauschladen in ihrem Garten eröffnet. Jeder kann sich was Schönes aussuchen und gegen etwas anderes tauschen. Wilma tauscht ihren Hut gegen ein Törtchen, Hugo einen Wecker gegen Wilmas Hut, Castor seine Ohrschützer gegen Hugos Wecker und Pollux seinen alten Hundenapf gegen einen großen Kuchen von Herrn Grünfeld. Aber nachdem Pollux den Kuchen aufgefuttert hat, merkt er, dass ein Hund ohne Napf wie ein Fisch ohne Wasser ist. Er möchte seinen alten Napf wieder haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Magic Roundabout