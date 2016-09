Junior 15:25 bis 15:40 Jugendserie Hotel 13 Die Ansichtkarte B, D 2012 Stereo 16:9 Merken Im Hotel erwartet Tom, Liv und Diederich eine wütende Ruth und eine besorgte Mutter von Anna. Wird Toms List mit der Postkarte die erhoffte Rettung bringen? Und wie wird Frau Hennings - Anna - auf das Treffen mit ihrer Mutter reagieren? Caro wagt ihre Chance und fragt Diederich, ob er bei ihrem Surfwettbewerb mitmachen will. Aber ob Liv da so glücklich drüber ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Baehr (Tom) Carola Schnell (Anna) Julia Schäfle (Liv) Marcel Glauche (Flo) Hanna Scholz (Victoria) Gerrit Klein (Jack) Jörg Moukaddam (Lenny) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6