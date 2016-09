Junior 13:30 bis 13:55 Trickserie Die Gruselschule Die Kammer der Wünsche D, F, IRL, S 2004 Stereo Merken Weil Eduard keine Idee hat, was er später einmal werden will, geht er in die Kammer der Wünsche. Dort probiert er einen Wunsch nach dem anderen aus, bis er mit Entsetzen feststellt, dass vor seinen Augen nach und nach all seine Freunde und Lehrer verschwinden. Sie müssen jetzt für immer in der Kammer der Wünsche bleiben, weil Eduard ihnen alle Wünsche weggenommen hat. Aber eine Möglichkeit gibt es, sie wieder zurückzuholen. Er muss auf seinen größten, sehnlichsten Wunsch verzichten, die Erfüllung seiner heimlichen Liebe zu Jessika. Doch um seine Freunde zu retten, tut er es. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Creepschool Regie: Philippe Balmossièrre Drehbuch: Torbjörn Jansson, Per Carlsson, Lotta Geffenblad, Kristina Mansfeld, Stina Mansfelt, Peter H. Saisse