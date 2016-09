Junior 11:25 bis 11:50 Trickserie Anne mit den roten Haaren Ein großer Erfolg J 1979 Stereo Merken Anne nimmt an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil. Sie will die Rolle der Prinzessin Cordelia sprechen, hat aber nicht mit ihrem Lampenfieber gerechnet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata, Kazuyoshi Yokota, Kenichi Baba, Shigeo Koshi, Kozu Namba Drehbuch: Osamu Takahata, Shigeki Chiba, Aiko Isomura, Nanako Shir Musik: Shigeto Moori