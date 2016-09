Junior 09:30 bis 09:45 Trickserie Zigby, das Zebra Zigbys Kuchenfabrik CDN, SIN, AUS 2009 Stereo 16:9 Merken Schlitten fahren und Schneemann bauen auf dem schneebedeckten Berg der Hei-matinsel macht unsere drei Freunde Zigby, Bert und McMeer ziemlich hungrig. Umso schöner, dass McMeer einen so wunderbaren Kokusnus-Kuchen backen kann. Allei-ne sein Duft sorgt schon dafür, dass alle Tiere der Insel angelockt werden und unbe-dingt auch ein Stück haben wollen. Doch es ist nicht genug da. Was tun? Zigby beschließt, mit Hilfe alle seiner Freunde eine Kuchenfabrik zu bauen. Und tatsächlich erzeugt diese Fabrik innerhalb kürzester Zeit Berge von Kokusnuss-Kuchen. So vie-le, daß es bald nichts anderes mehr zu essen gibt. Der Zustand kann auf keinen Fall daue In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zigby Regie: Mark Barnad Drehbuch: Doug McLeod Musik: Peter Dasent, Arthur Baysting

