Heimatkanal 12:35 bis 14:05 Komödie Wenn die Musik spielt am Wörthersee D 1962 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Generaldirektor Bender, Chef einer Firma, die Musikboxen produziert, hat von den Kapriolen und der Schlagerleidenschaft seiner hübschen Tochter Evelyn endgültig genug. Um sie zur Räson zu bringen, steckt er sie in ein streng geführtes Internat. Dort allerdings stellt Evelyn zusammen mit dem umschwärmten Musikstudenten und Bandleader Hans Breuer die konservative Schule auf den Kopf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vivi Bach (Evelyn Bender) Claus Biederstaedt (Hans Breuer) Grethe Weiser (Frau von Grafenstein) Hubert von Meyerinck (Axel Bender, Evelyns Vater) Margitta Scherr (Gerti Leitner) Kurt Großkurth (Chauffeur Adalbert) Johanna König (Frl. Fingerl) Originaltitel: Wenn die Musik spielt am Wörthersee Regie: Hans Grimm Drehbuch: Max Rottmann Kamera: Dieter Wedekind Musik: Gerd Wilden Altersempfehlung: ab 6